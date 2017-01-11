Шувалов ответил на запрос Госдумы о развитии рынка апартаментов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ответил на запрос Госдумы по поводу развития рынка строительства зданий с апартаментами, в частности, он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о регистрации граждан в апартаментах, говорится в тексте документа.

Ранее Госдума отправила запрос председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой проинформировать Думу о мерах, принимаемых правительством по исправлению ситуации с развитием рынка строительства зданий с апартаментами, непредназначенных для постоянного проживания граждан.

Хованская пояснила, что апартаменты представляются застройщиками на рынке недвижимости как помещения, предназначенные для постоянного проживания граждан, и составляют конкуренцию квартирам. Однако при этом не обеспечиваются в полной мере санитарные и экологические требования, а проживающие там граждане не могут даже зарегистрироваться по месту жительства.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности регистрации граждан в апартаментах", — говорится в ответе Шувалова.

Также отмечается, что задачами в части регулирования рынка апартаментов являются обеспечение защиты прав граждан, приобретающих такое жилье, актуализации и сближения норм и правил строительства апартаментов и жилых помещений.