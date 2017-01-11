В Саратове в четверг начнут восстановление многоэтажки после взрыва
18:2511.01.2017
(обновлено: 18:28 11.01.2017)
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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восстановительные работы в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, начнутся уже в четверг, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Коммунальщики в среду вечером приступили к восстановлению теплоснабжения дома.
"Как сказал губернатор, с завтрашнего дня начнутся восстановительные работы всех помещений, всех квартир, подъезда", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что губернатор Валерий Радаев в среду вечером побывал в санатории-профилактории "Сокол", где встретился с размещенными там пятью жильцами пострадавшего дома.
"Со всеми он пообщался. В принципе, ни у кого нет никакой паники, все понимают ситуацию, на месте созданы все условия для проживания. Они будут находиться в пансионате столько, сколько потребует время", — рассказала Попова.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11.
По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей.
Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев (в центре) на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Несущие конструкции дома не пострадали.
Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Автомобиль пожарной службы у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.