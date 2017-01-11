В Саратове в четверг начнут восстановление многоэтажки после взрыва

Взрыв газа в жилом доме в Саратове (32)

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восстановительные работы в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, начнутся уже в четверг, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Коммунальщики в среду вечером приступили к восстановлению теплоснабжения дома.

"Как сказал губернатор, с завтрашнего дня начнутся восстановительные работы всех помещений, всех квартир, подъезда", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что губернатор Валерий Радаев в среду вечером побывал в санатории-профилактории "Сокол", где встретился с размещенными там пятью жильцами пострадавшего дома.

"Со всеми он пообщался. В принципе, ни у кого нет никакой паники, все понимают ситуацию, на месте созданы все условия для проживания. Они будут находиться в пансионате столько, сколько потребует время", — рассказала Попова.