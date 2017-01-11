Владелец "Русснефти" запустил радиостанцию "Русский хит"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости/Прайм. Музыкально-развлекательная радиостанция "Русский Хит" в среду начала вещание в Москве на частоте радиостанции "Столица FM", став новым активом медиа-холдинга "Изюм Медиа" Михаила Гуцериева, говорится в сообщении бренд-менеджера новой радиостанции Анастасии Кузьминской.

"11 января 2017 года — важная дата для всех поклонников русской популярной музыки. В Москве, заменив на частоте 99,6 "Столицу FM", начала работу музыкально-развлекательная радиостанция "Русский Хит", всерьез претендующая на звание крупнейшего национального радио-бренда", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, "Русский хит" входит в состав медиа-холдинга Михаила Гуцериева. Планируется, что радиостанция будет транслировать только русскоязычные песни.

"Радио "Русский Хит" — первая ступень глобальной структуры с колоссальным творческим и коммерческим потенциалом. В ближайших планах владельцев — не только сотрудничество с музыкальным телеканалом и выход на федеральный уровень, но и создание первого в стране национального мультимедиа-холдинга", — говорится в материале.

Согласно данным СМИ, структуры Гуцериева владеют медиа-холдингами Krutoy media (Love Radio, "Радио Дача", "Такси FM", "Весна FM") и "Изюм" ("Восток FM", "Столица FM"), а сам Гуцериев является автором многих песен популярных российских исполнителей.