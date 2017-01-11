Член ОП предлагает заменить "день без абортов" консультациями психологов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Вместо однодневного запрета абортов в Ярославской области следовало провести бесплатные консультации женщин с психологами в больницах, считает член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

Ранее в пресс-службе Ярославской епархии РПЦ сообщили о совместной с Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области акции по запрету абортов на один день, 11 января. В епархии подчеркнули, что рассчитывают на проведение нескольких таких акций в 2017 году.

"Лучше бы в этот день в больнице были специалисты, которые разговаривали бы с женщинами. Например, рассказывали им о работе кризисных центров … Считаю, что с женщинами в регионах, приходящими на аборт, должна обязательно проводиться разъяснительная работа, но это уже, как правило, зависит от местных властей и общественных организаций", — цитирует слова Зимовой пресс-служба ОП.

Общественница отметила, что сейчас в большинстве эта работа возложена на психологов, которые не выполняют ее как следует. Однако, считает Зимова, даже этих психологов недостаточно, поэтому что, когда женщина записывается на аборт, никто не задает ей лишних вопросов. Член ОП призывает усиливать работу в данном направлении.

"Подобные запреты в тот или иной день могут привести к тому, что нам скажут, что аборты делаются только по понедельникам. В итоге что мы получим? Километровую очередь из женщин, в которых все будут кидаться яйцами? Сейчас, конечно, это ни к чему страшному не приведет. Женщины просто перепишутся на другую дату, и один день никакой роли не сыграет", — пояснила Зимова.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил РИА Новости, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Русская православная церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

В то же время министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "Минздрав очень осторожно относится к этой идее", средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В то же время в Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.