В пансионате Саратова разместили 5 жильцов многоэтажки, где произошел взрыв

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятеро из 146 жильцов многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, разместились в пансионате "Сокол", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе три ребенка. Всего в доме проживают 146 человек, всех их готов принять пансионат "Сокол".

"В пансионат "Сокол" заселены 5 человек, обратившихся за помощью в размещении", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в результате ЧП были эвакуированы жильцы порядка 25 квартир.