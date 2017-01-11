Пансионат в Саратове готов принять жителей многоэтажки, где произошел взрыв

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.

"Пансионат "Сокол" готов принять 150 человек, жителей в доме — 146, то есть если все жители захотят туда переехать, там все готово, все условия созданы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пострадавшем доме отключалось отопление, свет и вода. "В настоящий момент ведется запуск отопления, все службы там работают", — отметил он.

Представитель мэрии сообщил, что взрыв бытового газа произошел в квартире №57. "Возгорание произошло на третьем этаже второго и третьего подъездов, произошло также задымление второго и третьего подъезда. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В одной квартире произошло разрушение межквартирной стенки и деформация межкомнатной перегородки, в двух квартирах сильное задымление", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что несущие конструкции дома не пострадали. "Несущие конструкции, как доложил представитель ООО "Каркас", находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы обрушения нет", — уточнил он.