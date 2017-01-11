Слепак: контрафакт детских товаров должен стать особо тяжким преступлением

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением приравнять производство, хранение и распространение контрафактной продукции для детей к особо тяжким преступлениям.

"Я в самое ближайшее время подготовлю и направлю в Госдуму предложение отнести все виды преступлений, связанные с изготовлением, хранением и продажей некачественной продукции, предназначенной для детей, к особо тяжким с максимальными сроками наказания", — рассказал Слепак РИА Новости.

Общественник привел статистику, согласно которой 80% детских автомобильных кресел на рынке, по оценке правоохранительных органов, являются контрафактными. Член ОП считает, что необходимо сделать акцент на этой проблеме, предлагает посвятить этой теме целый год.

"Ничто не мешает в рамках начавшегося Года экологии объявить его и Годом защиты детей от некачественных товаров и услуг, годом гарантий безопасности и качества продукции для наших маленьких граждан. Должна быть единая государственная система, четкое законодательство и уголовная ответственность для тех, кто производит товары в ущерб детскому здоровью", — заключил он.