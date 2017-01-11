Александр Жуков призвал депутатов к активной работе после каникул

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков призвал депутатов войти в рабочий ритм после новогодних каникул в связи с тем, что на пятничное пленарное заседание комитеты предложили всего один законопроект на принятие.

"Коллеги, у нас, по предварительным данным на пятницу, комитеты представили всего лишь один проект закона на принятие. Я понимаю, что были новогодние праздники, каникулы небольшие, но я бы все-таки попросил руководителей комитетов повнимательнее отнестись. У вас в портфеле очень много законопроектов, которые могут быть предложены к принятию. Поэтому просьба поработать в эти дни", — сказал Жуков в ходе пленарного заседания, обращаясь к коллегам.

В седьмом созыве нижней палаты парламента работают 26 профильных комитетов.