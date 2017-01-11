Путин дал Минстрою полгода на изменение стандартов управления многоэтажками

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минстрою в течение полугода внести изменения в законодательство для внедрения единого стандарта управления многоквартирными домами, чтобы он действовал уже следующей зимой.

"Мы следующим этапом хотим внедрить единый стандарт сервиса управления многоквартирных домов, в том числе там будут как стандарты проверки состояния общедомового оборудования и самое главное — время реагирования на обращения граждан", — сказал глава Минстроя Михаил Мень на встрече Путина с членами правительства.

"До конца года стандарты будут введены в рамках приоритетного проекта", — добавил он.

"А что так долго? Какие там этапы нужно пройти?" — спросил президент.

"Изменения в закон надо. За полгода постараемся сделать", — ответил Мень.

"Конечно. Так, чтобы хотя бы к следующей зиме подойти с этими стандартами", — поручил Путин.