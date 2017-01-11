Праздники прошли спокойнее, чем в прошлые годы, заявили в Минздраве

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новогодние праздники в этот раз прошли гораздо спокойнее, чем в прошлые годы, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Эти праздники прошли существенно мягче и спокойнее, чем праздники предыдущих годов", — сказала она журналистам.

По ее словам, работала "горячая линия" Минздрава, "горячая линия" Росздравнадзора, а также "горячие линии " всех департаментов здравоохранения.

"Каждый день я лично получала сводки по происшествиям произошедшим. Как правило, не больше 3-4 каких-то историй ежедневно по всей стране. Особенно внимательно мы мониторировали ситуацию с обезболивающими и с оказанием скорой экстренной медицинской помощи", — сказала Скворцова.

По ее словам, за все праздники поступило несколько сигналов по проблемам с получением наркотических обезболивающих, все они решались очень быстро, в течение не более 3 часов с момента обращения.