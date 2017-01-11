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Общество

Праздники прошли спокойнее, чем в прошлые годы, заявили в Минздраве

16:4911.01.2017
(обновлено: 16:53 11.01.2017)
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новогодние праздники в этот раз прошли гораздо спокойнее, чем в прошлые годы, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Российские спасатели потушили более 3,5 тысячи пожаров в минувшие праздники
"Эти праздники прошли существенно мягче и спокойнее, чем праздники предыдущих годов", — сказала она журналистам.

По ее словам, работала "горячая линия" Минздрава, "горячая линия" Росздравнадзора, а также "горячие линии " всех департаментов здравоохранения.

"Каждый день я лично получала сводки по происшествиям произошедшим. Как правило, не больше 3-4 каких-то историй ежедневно по всей стране. Особенно внимательно мы мониторировали ситуацию с обезболивающими и с оказанием скорой экстренной медицинской помощи", — сказала Скворцова.

По ее словам, за все праздники поступило несколько сигналов по проблемам с получением наркотических обезболивающих, все они решались очень быстро, в течение не более 3 часов с момента обращения.

Празднование Нового года в России
Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Праздничные салюты в столице запускались с тридцати площадок. Главный салют прогремел в полночь на центральной площадке в районе Красной площади.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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В Новый год Москва превратилась в большую праздничную площадку. На Тверской площади праздник отмечали в традициях Европы - раздавали виноград (как в Испании), гадали на яблоках (как в Австрии) и просто веселились на всю катушку, как это делают в России.
Местные жители катаются с горки во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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На Пушкинской площади музыкальные подарки раздавали "Джазовые Дедушки-морозы", а в Сокольниках гуляющие предавались ностальгии под хиты 90-х ди-джея Грува (DJ Groove), групп "Пропаганда" и Total.
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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В Чечне установили елку федерального масштаба. По словам представителя мэрии, елка на территории комплекса высоток "Грозный-Сити" - самая высокая и тяжелая в России. Новогоднее дерево устремляется в небо на 53 метра.
Встреча Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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На время праздников в Томске возвели как минимум восемь ледовых городков. Особой популярностью у отдыхающих пользовалась ледяная горка на центральной площади.
Дети катаются на аттракционе в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Дети катаются на аттракционе в Грозном.
Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Раньше всех в России новый год встречают жители Чукотки и Камчатки. По традиции, первым праздник приходит к сотрудникам гидрографической службы ТОФ на чукотском маяке мыса Русская кошка.
Местные жители во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре
© РИА Новости. Георгий Зимарев
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Новый год - начало новой жизни. Иногда в буквальном смысле. В мэрии Краснодара сообщили, что в новогоднюю ночь в кубанской столице на свет появились 16 новорожденных - 11 девочек и 5 мальчиков.
Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года на центральной площади в Томске.
Девушка фотографируется на центральной площади в Томске во время встречи Нового 2017 года
© РИА Новости. Станислав Савельев
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В Instagram опубликовано более восьми миллионов фотографий, обозначенных тегом #новыйгод.
Дед Мороз и Снегурочка во время встречи Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Дед Мороз и Снегурочка во время встречи Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Охраной отдыхающих в Москве занимались более 15 тысяч силовиков - почти пять тысяч сотрудников столичной полиции, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также две тысячи народных дружинников.
Артист во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Артист во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном.
Новогодний концерт мастеров искусств чеченской эстрады в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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В канун праздника глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил россиян отметить Новый год в Грозном. По словам Кадырова, лучшего места для встречи Нового года нельзя и представить.
Мужчина во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре
© РИА Новости. Георгий Зимарев
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Мужчина во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре.
Празднование Нового 2017 года в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Артек" праздновал наступление Нового года всю ночь, без традиционного для лагеря раннего отбоя, но и без салата оливье в его классическом виде. Команда Андрея Семенова, отвечающая за питание лагеря, придумала для детей оливье без вредного майонеза.
Празднование Нового 2017 года в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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По оценкам гендиректора МДЦ "Артек", в 2017 году на отдых в детский центр приедет порядка 40 тысяч детей.
Местные жители во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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Местные жители во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном.
Туристы во время встречи Нового 2017 года на центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Мечтай! Загадывай! Желай!" — такой девиз был у праздничной программы, которая прошла на центральной площади Владивостока. На доске для мечт, загадок и пожеланий приморцы оставляли интересные записи: кто-то желал соотечественникам "мирного неба и вкусного хлеба", другой оставил лаконичное "всем бабла", а некто пожелал и вовсе найти в 2017 году "смысл вселенной".
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном.
Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке.
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