В Москве на Старый Новый год пройдет танцевальный флешмоб

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В день празднования Старого Нового года, 14 января, посетителей катка на ВДНХ ждет серия масштабных танцевальных флешмобов под зажигательные новогодние мелодии и шедевры классической музыки, сообщает пресс-служба ВДНХ в среду.

"Волшебным вечером 14 января 2017 года центральная площадь катка превратится в огромный танцпол. Прямо на льду пройдут мастер-классы по разучиванию танцев разных стилей: этнические ритмы народов севера, любимые новогодние песни из советских мультфильмов и вальсы из балета "Щелкунчик". В начале каждого мастер-класса посетители освоят основные движения и связки разучиваемого танца, а завершением каждого урока станет флешмоб с финальным исполнением танцевальной композиции", — говорится в сообщении.

Кроме музыки и танцев, на подиумах около фудкорта и павильона экспресс-проката будут проводиться мастер-классы по созданию фигурок ангелов размером 11–14 см из легкой бумаги.

Здесь же гости праздника смогут загадать свои желания — прямо на катке появится лес с двухметровыми серебряными деревьями. Они будут украшены световыми гирляндами и творениями посетителей катка: написав на бумажных ангелах о своих мечтах, гости прикрепят их ленточками к ветвям сказочных деревьев и загадают свои желания.