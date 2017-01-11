Комитет ГД поддержал проект о совершенствовании процедуры регистрации СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование процедуры регистрации средств массовой информации.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2015 года.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал законопроект полезным. "Законопроект чисто технический и никаких угроз для работы СМИ в нашей стране не несет, что в общем и подтвердил экспертный совет нашего комитета", — сказал Левин.

Согласно проекту закона, учредитель СМИ сможет получить не только свидетельство о его регистрации, но и выписку из реестра, в том числе в электронной форме. В перечень лиц, которые не вправе выступать учредителями СМИ, включаются граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства или за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, связанных с нарушением законодательства РФ о СМИ и противодействии экстремистской деятельности.

Процедура перерегистрации СМИ заменяется на внесение изменений в реестровую запись, а признание свидетельства о регистрации недействительным — на исключение из реестра. Вводятся правовые основания для исключения СМИ из реестра в случае смерти физического лица или ликвидации юридического лица, являющихся его учредителями. Одновременно уточняется срок, в течение которого регистрирующий орган осуществляет регистрацию.

Законопроект предусматривает уплату госпошлины за выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории России. В целях устранения существующего пробела в правовом регулировании вносятся дополнения в части определения оснований для отказа в выдаче разрешения на распространение продукции зарубежных изданий, а также для аннулирования ранее выданного разрешения.

Вводятся требования к выходным данным, которые должен размещать сайт в интернете, зарегистрированный в качестве СМИ. В настоящее время такие требования действуют только в отношении периодических печатных изданий и копий радио-, теле-, видео- или кинохроникальных программ.