В НИИ гриппа рассказали, с чем связано снижение заболеваемости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдалось в начале 2017 года, но связано оно с традиционным для праздников снижением обращаемости за медицинской помощью, поэтому сейчас стоит ожидать роста заболеваемости, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

"В связи с тем, что морозы пришлись на каникулярные дни, неделю отдыха, соответственно, обращаемость населения за медицинской помощью уменьшилась, статистически заболеваемость снизилась… Но сейчас люди выходят на работу, на учебу, соответственно, обращаемость за медицинской помощью начинает увеличиваться. Я думаю, что на этой неделе, после некоего снижения опять начнется небольшой подъем… Это не вторая волна, это продолжается эпидемия, которая началась в декабре, то есть текущая неделя — это шестая неделя эпидемии", — отметил Никоноров.

По данным НИИ гриппа, на первой неделе (со 2 по 8 января) 2017 года заболеваемость гриппом и ОРВИ (в сумме) в 59 городах в среднем по населению в целом составила 519,0 случая гриппа и ОРВИ на 100 тысяч человек, что выше недельного эпид. порога (428,0) на 21,5%. На этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения и школьников (на 55,9%). Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость ОРВИ (517,0 на 100 тысяч человек) была ниже её базовой линии (697,3) на —25,8%, а заболеваемость гриппом (2,3) превысила базовую линию (1,9) на 21,1%.

"Грипп и ОРВИ — это сезонные заболевания, для которых благоприятное время для распространения — это осеннее и зимнее время… в этот период повышена заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, в частности из-за скученности людей в тесных и закрытых помещениях, в транспорте. В закрытых помещениях возбудитель (вируса) легче передается от больного человека здоровому. Поэтому и рекомендуется, когда начинается такой эпидемический подъем, вводить карантинные мероприятия, чтобы ограничить (распространение вируса – прим.ред.) на массовых мероприятиях, в школах", — добавил Никоноров.