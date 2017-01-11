Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект об онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который регулирует работу онлайн-кинотеатров и, в частности, ограничивает владение ими иностранными компаниями.

Документ разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС). Проект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце ноября депутатами Андреем Луговым (ЛДПР) и Шамсаилом Саралиевым (ЕР). Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Как поясняется в документе, к аудиовизуальным сервисам относятся площадки, извлекающие прибыль за счет публикации рекламы либо предоставляющие видеоконтент российскому потребителю по подписке.

"Законопроект устанавливает запрет на использование аудиовизуального сервиса для разглашения государственной или иной специально охраняемой законом тайны, для распространения материалов, содержащих призывы терроризму, а также материалов, пропагандирующих порнографию", — говорится в пояснительной записке. Кроме того, законодатели предлагают механизм удаления с площадки недостоверной информации, содержащей сведения о частной жизни, порочащей честь и достоинство, а также опубликованной с нарушением закона информации.

Помимо этого вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн-кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей из России либо более 20 тысяч из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

"Требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора аудиовизуального сервиса за его содержание", — поясняют авторы.

Отмечается, что нарушение организатором аудиовизуального сервиса данных требований влечет уголовную, административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин обратил внимание на ряд положений законопроекта, которые нуждаются в доработке. "В частности, речь идет о том, что нормой законопроекта определяется понятие "организатор аудиовизуального сервиса", вместе с тем не дается определение понятию, что такое аудиовизуальный сервис, что, конечно, может затруднить применение норм законопроекта", — сказал Левин на заседании комитета.

По его словам, в дополнительном обсуждении нуждается положение об обязанности организатора аудиовизуального сервиса удалять по требованию пользователя распространяемую с нарушением российского законодательства информацию, являющуюся недостоверной, содержащую сведения о частной жизни гражданина, также сведения, прочащие честь, достоинства и деловую репутацию. "Дополнительного обсуждения также требует разграничение аудиовизуальных сервисов по территориальному принципу", — добавил он.

"С учетом позиции правительства, которое поддержало этот законопроект, комитет принял решение поддержать его в первом чтении и уже дорабатывать его на нашей площадке вместе с членами экспертного совета", — сказал глава комитета.

В свою очередь замминистра связи Алексей Волин отметил, что никаких ограничений для пользовательского контента законопроект не несет. "Нет никаких ограничений для пользовательского контента… Были спекуляции на тему того, что YouTube под это дело попадет. Реально это передергивание шло. Хотелось бы также заверить и депутатов, и общественность в том, что никаких ограничений ни на YouTube, ни на социальные сети здесь не будет. Закон не так страшен, как его пытались бы изобразить его критики", — сказал Волин.