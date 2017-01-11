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Общество

Столичное метро рассказало об удивительных вещах, забытых в новогоднюю ночь

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
15:3911.01.2017
(обновлено: 18:26 11.01.2017)
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Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Работники склада вещей, оставленных в московском метро, рассказали журналистам, что пассажиры забывали в вагонах в новогоднюю ночь и последующие праздники. Среди находок – костюм Деда Мороза, елка, украшенная мандаринами, и детское письмо с пожеланиями на Новый год.

Впервые в своей истории московский метрополитен работал всю новогоднюю ночь. Пассажиры даже смогли услышать аудиотрансляцию поздравления президента. Максимальный интервал движения поездов в ночное время составил 10 минут.

Мишки, аккордеон и телевизор

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Лидером телепросмотра в новогоднюю ночь вновь стало обращение президента
"Склад забытых вещей, расположенный на станции метро "Котельники", продолжал работать практически все праздники. 31 декабря он закрылся как обычно и, соответственно, 2 января возобновил свою работу. С 31 (декабря) по 8 января на склад поступило порядка 79 вещей. 30% из них уже были возвращены", — рассказал в среду журналистам пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин.

По его словам, в основном пассажиры забывали гаджеты, перчатки и шапки. "Но стоит отметить, что есть необычные находки, такие как посох Деда Мороза, мешочек и письмо одного из детей, в котором он, видимо, написал о том, что очень хочет, чтобы Дедушка Мороз ему преподнес в подарок. Также мы нашли полное обмундирование Деда Мороза вместе с бородой", — сообщил Кружалин.

Пассажиры в новогоднем поезде Московского метро. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Транспортом в Москве в новогоднюю ночь пользовались более 400 тысяч человек
Из необычных вещей, оставленных в метро не в новогоднюю ночь, Кружалин отметил "больших плюшевых мишек, аккордеон и большой ламповый телевизор".

"Мы еще раз призываем пассажиров московского метрополитена не отчаиваться, если вы забыли свои личные вещи в вагоне поезда или где-то на скамейке на станции. Обязательно обращайтесь на склад забытых вещей для того, чтобы забрать свои вещи. Напоминаю, что по истечении полугода вещи утилизируются — таково законодательство России", — напомнил Кружалин.

Журналистам также показали склад забытых вещей: среди них особенно выделялась новогодняя елка, украшенная искусственными мандаринами, и мягкие игрушки в виде оранжево-красных петухов.

Рождественское чудо

Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Более пяти тысяч человек работали в столичном метро в новогоднюю ночь
Чуть позже на склад за забытыми вещами пришел студент, который в рождественскую ночь оставил в метро рюкзак с вещами. "Со станции "Щелковская" я ехал к себе домой в "Ясенево". Когда я совершал пересадку и садился в новый поезд, я понял, что у меня нет с собой рюкзака. Я ехал от бабушки к себе домой", — рассказал он.

Отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли считать возвращение рюкзака рождественским чудом, он сказал, что "хотел бы на это надеяться".

"У меня был там планшет, книжка была, мой ежедневник и спальный мешок. Конечно, я рад! Я просто не думал, что такое возможно. Я поискал телефон в интернете… Позвонил в тот же день, пытался прозвониться ночью, но ночью, понятно, не получилось, поэтому я позвонил утром следующего дня — 8 января — и мне сказали, что можете подъехать на склад и там спросить. Вот я приехал, и вроде бы говорят, что все хорошо", — сказал молодой человек, выразив свою благодарность работникам метрополитена, которые нашли его рюкзак и в целости и сохранности доставили его на склад.

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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном.
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном.
Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке.
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