Запашный поддержал идею ограничить в России работу иностранных цирков

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поддержал идею председателя Общественного совета при Минкультуры Павла Пожигайло об ограничении работы иностранных цирков в России: по его словам, гастроли

зарубежных цирковых трупп следует взять под жесткий контроль, они должны работать в иных финансовых условиях, чем российский цирк.

Ранее Пожигайло заявил RNS, что Общественный совет предложил Минкультуры инициировать законодательные ограничения деятельности иностранных цирков в России.

"Я рад тому, что люди, имеющие власть, стали беспокоиться о российском цирке. Это очень важно, потому что во многом жизнь российских цирков пущена на самотек. Конечно, их интересы надо отстаивать. Вопрос надо брать на очень жесткий контроль, чтобы иностранные цирки, которые заезжают к нам, получали серьезный пакет специальных разрешений на работу, на проверку качества, на возможность того, чтобы мы могли остановить эти гастроли в любой момент. Они должны быть в других финансовых условиях, нежели российские цирковые компании. Все-таки они здесь гости", — сказал РИА Новости Запашный.

Он считает, что иностранные цирки должны приносить в бюджет России "более серьезные средства, нежели наши цирки".

По словам Запашного, иностранные цирки, которые приезжают на гастроли в Россию, получают сейчас всестороннюю поддержку, в частности, льготы на аренду площадки и рекламное пространство, а выступления Cirque du Soleil поддерживают многие российские компании. Директор цирка подчеркнул, что сейчас в России существует около 40 стационарных цирков, которые нуждаются в капитальном ремонте и финансировании — даже серьезной поддержки Минкультуры в сложившейся ситуации недостаточно.

"Это вызывает у меня человеческое и гражданское непонимание. Почему компании-миллиардеры поддерживают цирк-миллиардер, почему мы тратим российские, во многом государственные, деньги на поддержку иностранного цирка? Это неприемлемо", — полагает Запашный.