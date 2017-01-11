СПЧ и ОП попросят глав регионов лично контролировать формирование ОНК

МОСКВА, 11 янв – РИА новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросят глав тринадцати субъектов России взять под личный контроль процесс формирования в этих регионах общественных наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

В среду в Общественной палате состоялось совещание с региональными общественными палатами, которое было посвящено предстоящей ротации ОНК в 13 регионах. Процедура выдвижения кандидатур начнётся 13 января, на формирование комиссий во всех регионах отведено 60 дней. Новые составы ОНК должны быть сформированы в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Приморском крае, Архангельской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Сахалинской и Смоленской областях.

"Александр Бречалов отметил, что он вместе с председателем СПЧ Михаилом Федотовым направит обращения главам регионов, в которых идет формирование общественных наблюдательных комиссий, с просьбой взять этот процесс под личный контроль", — сообщает пресс-служба ОП РФ.