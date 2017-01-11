Во Владивостоке генеральный консул США Майкл Кийс окунулся в прорубь

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс искупался в проруби в майке и шортах на православное Рождество.

Видео с купанием генконсула опубликовано в социальных сетях на официальной странице консульства, консул снимал свое купание сам со штатива.

"Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс приобщился к русской зимней традиции — купанию в проруби. И ему понравилось", — говорится на странице генконсульства США во Владивостоке в соцсети Facebook.

Согласно видеозаписи, Кийс купается в проруби в майке и шортах, окунаясь в воду с головой. "Русские делают это, и это делает их сильнее", — сказал он перед купанием.

Генеральное консульство США во Владивостоке действует с 1992 года. Кийс является карьерным дипломатом Государственного департамента США с более чем 20-летним опытом работы. Он вступил в должность генконсула во Владивостоке в августе 2016 года. Дипломат ранее работал в посольствах США в Тель-Авиве, Варшаве, Москве и Кингстоне. На странице генконсульства отмечается, что Кийс исполняет обязанности вожатого в организации бойскаутов Америки.