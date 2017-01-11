Власти Камчатки ждут увеличения числа заявок на "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Власти Камчатки готовятся к третьему этапу реализации закона о "дальневосточном гектаре", согласно которому получить землю на полуострове сможет любой житель Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 1 июня 2016 года гектары на Камчатке выдавали в пробном порядке только на территории "пилотного" Усть-Большерецкого района, а с 1 октября стартовал второй этап программы — землю начали предоставлять по всему краю. Жителям других российских субъектов участки на полуострове станут доступны с 1 февраля 2017 года.

"Данные опроса, проведённого в ноябре 2016 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, говорят о том, что реализовать своё право на получение гектара в Камчатском крае предполагают более одного миллиона россиян", — приводит пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Бориса Выборова.

По состоянию на 10 января, жителями Камчатки подано 1460 заявок на получение "дальневосточного гектара". Значительная часть из них находится на рассмотрении, одобрена 601 заявка.

"Как правило, жители Камчатки оформляют участки для сельскохозяйственного использования земли, строительства индивидуального жилого дома или ведения крестьянско-фермерского хозяйства", — сказал Выборов.

Он отметил, что лидером по количеству заявлений в Камчатском крае является Елизовский район. На него приходится порядка 90% всех поступивших заявок на получение "дальневосточного гектара".

Всего для предоставления гражданам в безвозмездное пользование на территории Камчатского края доступны примерно 40% площади, что составляет не менее 18 миллионов гектаров.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.