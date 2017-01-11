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Общество

Власти Камчатки ждут увеличения числа заявок на "дальневосточный гектар"

07:5211.01.2017
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Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
© Fotolia/ Alex Tihonov

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Власти Камчатки готовятся к третьему этапу реализации закона о "дальневосточном гектаре", согласно которому получить землю на полуострове сможет любой житель Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Юрий Трутнев. Архивное фото
© Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Трутнев: отказ по заявкам на "дальневосточный гектар" нужно снизить до 10%
С 1 июня 2016 года гектары на Камчатке выдавали в пробном порядке только на территории "пилотного" Усть-Большерецкого района, а с 1 октября стартовал второй этап программы — землю начали предоставлять по всему краю. Жителям других российских субъектов участки на полуострове станут доступны с 1 февраля 2017 года.

"Данные опроса, проведённого в ноябре 2016 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, говорят о том, что реализовать своё право на получение гектара в Камчатском крае предполагают более одного миллиона россиян", — приводит пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Бориса Выборова.

По состоянию на 10 января, жителями Камчатки подано 1460 заявок на получение "дальневосточного гектара". Значительная часть из них находится на рассмотрении, одобрена 601 заявка.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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Жители Камчатки подали более 1,2 тысяч заявок на "дальневосточный гектар"
"Как правило, жители Камчатки оформляют участки для сельскохозяйственного использования земли, строительства индивидуального жилого дома или ведения крестьянско-фермерского хозяйства", — сказал Выборов.

Он отметил, что лидером по количеству заявлений в Камчатском крае является Елизовский район. На него приходится порядка 90% всех поступивших заявок на получение "дальневосточного гектара".

Всего для предоставления гражданам в безвозмездное пользование на территории Камчатского края доступны примерно 40% площади, что составляет не менее 18 миллионов гектаров.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Камчатка – суровый край с удивительной природой
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© Fotolia/ Alex Tihonov
Петропавловск-Камчатский – административный центр Камчатского края и один из самых старых городов на Дальнем Востоке. Город основан в 1740 г. как Петропавловский острог и хранит памятники открытия, освоения и защиты Тихоокеанского побережья России. Название город получил от имен кораблей Второй камчатской экспедиции (1733 – 1743) – "Святой апостол Пётр" и "Святой апостол Павел".
Юный рыболов из колхоза им. Ленина на Камчатке демонстрирует товарищу богатый улов
© РИА Новости. Ф. Габдулин
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Реки и озера Камчатки всегда были богаты рыбой.

На фото: юный рыболов из колхоза им. Ленина на Камчатке демонстрирует товарищу богатый улов, 1964 год.
Вулкан Горелый на Камчатке
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Камчатка славится своими вулканами. Вулканы даже красуются на флаге и гербе Камчатского края. Всего их на полуострове от 140 до 300 (по разным классификациям). Наиболее известные из них – Ключевская сопка, Мутновский, Авачинский, Вулкан Горелый (на фото), Толбачик.
Вулкан Горелый на Камчатке
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Пограничники на Камчатке с собачьей упряжкой, 1984 год.
Долина Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Слева - река Гейзерная
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Также "визитной карточкой" Камчатки стали многочисленные термальные и минеральные источники. Наиболее известные термальные источники – гейзеры (Долина Гейзеров). Всего на Камчатке насчитывается около 200 групп термальных источников, и каждая группа имеет свои особенности.
Парапланерист участвует в соревнованиях на точность приземления в рамках чемпионата Камчатского края по парапланерному спорту
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Камчатка – отличное место для активного отдыха и проведения спортивных соревнований. Сюда приезжают альпинисты, любители рафтинга, горнолыжного и парапланерного спорта.

На фото: парапланерист участвует в соревнованиях на точность приземления в рамках чемпионата Камчатского края по парапланерному спорту.
Вулкан Корякский на Камчатке
© РИА Новости. Евгений Нескоромный
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Поскольку природа Камчатки уникальна, для ее сохранения создано три заповедника (Кроноцкий, Командорский, Корякский), 5 природных парков, 24 заказника, 2 курортные зоны, 105 памятников природы. В целом больше четверти территории Камчатки является охраняемой. Благодаря этому возможности для "экологического" туризма на Камчатке просто неограниченные.
Рыбацкий сейнер в Олюторском заливе
© РИА Новости. Лев Гаркавый
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Самым крупным и известным из всех камчатских заповедников является Кроноцкий. Его особенность заключается в том, что на его территории представлены все ландшафты, характерные для Камчатки, а также несколько абсолютно уникальных ландшафтов. Одной из "жемчужин" Кроноцкого заповедника является Кроноцкое озеро. Масса воды скопилась в вулканическом водоеме-провале. Его глубина достигает 140 м, а площадь зеркала – 212 кв. км.
Стадо оленей в Камчатской области
© РИА Новости. Виталий Савельев
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Природный парк "Налычево" невелик по размеру, но он включает в себя практически все разнообразие природы Камчатки. Это долина реки, окруженная потухшими и действующими вулканами, а границы парка выходят к Тихому океану. Здесь можно рыбачить, подняться на вершину действующего вулкана, искупаться в целебных минеральных и термальных источниках, увидеть редких животных в их естественной среде.
Виды Камчатки
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Камчатка – редкое место на Земле, где встречается уникальное явление – "гигантизм растений". Это единственное место в России (да и в целом, в мире таких мест немного), где травы вырастают до 4 м. Причем камчатский гигантизм оказался "заразен": он передался некоторым культурным растениям, завезенным на Камчатку, например, хлебным злакам. Здесь есть огромное количество растений, переживших оледенения.
Участники и гости во время корякского обрядового праздника Хололо в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Участники и гости во время корякского обрядового праздника "Хололо" в Петропавловске-Камчатском.
Детеныш голубого песца. Командорские острова
© РИА Новости. Ф. Челноков
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Фауна полуострова весьма богата и разнообразна. Главной достопримечательностью является камчатский подвид бурого медведя. Причем на полуострове медведей так много, что практически наверняка каждому туристу повезет увидеть его в естественной среде обитания, как и многих других животных.

На фото: детеныш голубого песца.
Энергетика Камчатки
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Линии электропередачи (ЛЭП) вдоль дороги на Мутновскую Геотермальную электростанцию. ГеоТЭС — вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (например, гейзеров).
Извержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке
© РИА Новости. Александр Пирагис
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На Камчатке есть как потухшие, так и действующие вулканы. Действующих – около тридцати. Каждый вулкан по-своему уникален и красив.
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Самый лучший вид на Петропавловск-Камчатский открывается с Мишенной горы.
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