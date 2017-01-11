Жилой дом в Хабаровском крае, где взорвался газ, восстановят к концу марта

ХАБАРОВСК, 11 янв –РИА Новости. Жилой дом в городе Советская Гавань Хабаровского края, где в декабре прошлого года взорвался газ, восстановят к концу марта, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что взрыв в многоквартирном жилом доме в городе Советская Гавань произошел 7 декабря. В одном из подъездов почти полностью разрушены верхние этажи дома. Четыре человека пострадали, одна из пострадавших скончалась в больнице. Из здания были эвакуированы 74 жильца. Пострадавшие жильцы уже получили компенсации.

"Поврежденное пятиэтажное здание планируется реконструировать к концу марта. В ближайшее время в доме начнутся строительные работы… Общая стоимость восстановительных работ может составить около 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчиком стала компания ООО "Востокрегиострой". Строители полностью восстановят две квартиры пятого этажа, в одной из которых находился эпицентр взрыва. Они отремонтируют лестничные марши, площадки, а также еще четыре квартиры, где обнаружены частичные повреждения.

По данным краевых властей, в настоящее время в полуразрушенном подъезде завершен демонтаж квартир верхнего этажа, перекрытий, поврежденных несущих стен, кладки. Для реконструкции уже подготовлены железобетонные плиты и кирпичи.