СМИ: в Россию не хлынут иностранцы из-за безвизового режима в Белоруссии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Указ о пятидневном безвизовом режиме въезда в Белоруссию для граждан 80 стран, в том числе США и государств-членов Евросоюза, не предполагает неконтролируемого проникновения иностранцев на территорию России, пишет газета "Известия" со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Документ был опубликован в среду на национальном правовом интернет-портале. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник ответил утвердительно на вопрос, согласовывал ли Минск свои планы с Москвой.

Как сообщили газете в МИД РФ, иностранцы, желающие посетить Россию, должны получать российскую визу, если иное не предусмотрено действующими соглашениями, и въезжать в страну через международные пункты пропуска.

"В связи с этим отмечаем, что в указе имеются положения, направленные на то, чтобы не допустить неконтролируемого проникновения иностранцев, воспользовавшихся возможностью безвизового въезда в Белоруссию, на российскую территорию. Насколько они будут эффективными, посмотрим — указ вступит в силу только через месяц после официального опубликования", — приводит слова собеседника издание.

Как отметили в МИД, если у компетентных российских органов возникнут какие-либо озабоченности, "имеются эффективные механизмы российско-белорусского диалога по миграционной проблематике".