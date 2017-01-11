Рабочая группа по международным вопросам при Кузнецовой проведет заседание

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В среду на первом заседании межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребенка при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка эксперты обсудят ключевые международные проблемы из сферы детства, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Мы создаем рабочую группу, чтобы улучшить координацию с ведомствами. Международные вопросы всегда требуют оперативного подключения специалистов различных министерств: образования, юстиции, иностранных дел. Сегодня мы сталкиваемся не только с проблемами наших граждан за рубежом, например, в Норвегии, Финляндии, но и проблемами иностранных граждан на территории России", — рассказала Кузнецова РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что последний случай с гражданкой Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой показал: "вопрос изъятия детей у мигрантов требует тщательной проработки, чему в том числе и будет посвящено первое заседание рабочей группы".

В аппарате уполномоченного также сообщили, что в рабочую группу войдут представители Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Министерства юстиции РФ.

Среди главных вопросов, которые планируется обсудить на первом заседании, такие, как присоединение РФ к Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи 2007 года, вопрос розыска и репатриации детей, незаконно перемещенных в зону боевых действий (на территорию Сирии, Ирака) и другие.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что сотрудники полиции не забирали годовалого ребенка у гражданки Узбекистана в Москве: девочку госпитализировали с высокой температурой.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице, и мать сможет навестить дочь после оформления документов.