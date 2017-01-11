Амурский экорегион открывает Год особо охраняемых территорий

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Заповедники и национальные парки юга Дальнего Востока выставкой "Заповедное ожерелье Амура" открывают Год особо охраняемых природных территорий и отмечают 100-летие заповедной системы России, сообщает Амурский филиал WWF.

Нынешний год объявлен Указом президента РФ Владимира Путина Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ровно 100 лет назад в России был создан первый государственный природный заповедник "Баргузинский", именно с 1917 года ведет свой отсчет федеральная заповедная система России.

"Одиннадцатого января заповедники и национальные парки Амурского экорегиона отметят свой профессиональный праздник – День заповедников и национальных парков России – и откроют Год особо охраняемых природных территорий выставкой фотографий "Заповедное ожерелье Амура". Выставка одновременно стартует в 5 регионах: Амурской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. На ней представлены 92 фотографии из 23 федеральных ООПТ бассейна Амура, дающих представление о животном и растительном мире этих ООПТ", — говорится в сообщении.

В Амурском экорегионе ООПТ покрывают 11,7% территорий — это 7,3 миллиона гектаров федеральных и 7,6 миллиона гектаров региональных ООПТ: 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров, 2 водно-болотных угодья.

"Благодаря многолетним усилиям WWF сеть ООПТ покрывает 30% территорий гнездования дальневосточного аиста, 50% даурского журавля и 70% японского журавля. Около 24% ареала амурского тигра охраняются на ООПТ в России и 50% в Китае, в то время как 70% ареала дальневосточного леопарда находится на ООПТ в обеих странах", – отмечает координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Барма.

В рамках Года ООПТ в Амурском экорегионе пройдут мероприятия, направленные на популяризацию федеральной и региональной системы ООПТ и повышение квалификации ее сотрудников. С 14 марта от истоков до устья реки Амур пройдет марафон "Заповедная волна". Его участники – заповедники и нацпарки – будут передавать друг другу символ марафона – флаг "Заповедной волны" — и проведут дни открытых дверей, познавательные экспедиции, слеты и фестивали. Итогом марафона станет фестиваль туристических продуктов "Заповедный микс", который состоится в Хабаровске в июне 2017 года.