Мурманчане встретят первый рассвет после полярной ночи на "Солнечной горке"

МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска по традиции отпразднуют окончание полярной ночи, которая в этих широтах длится 40 дней, акцией "Первый рассвет", которая пройдет на площадке сопки "Солнечная горка" в среду, сообщили в мэрии Мурманска.

Полярная ночь на широте города Мурманска заканчивается 11 января. Как обычно, в день, когда солнце должно впервые показаться над горизонтом, проходит акция "Первый рассвет". "Солнце в этот день взойдет над линией горизонта в 12 часов 42 минуты", — сообщили в мэрии.

Правда, первый "день" продлится чуть более получаса, а саму звезду встречающие едва ли смогут увидеть – синоптики обещают порывистый ветер, снег, повышение температуры воздуха.

Однако, мурманчан-энтузиастов погодные условия никогда не останавливали – в прошлые годы желающие поприветствовать солнце взбирались на сопку в 30-градусные морозы. Как отметили в мэрии, для удобства мурманчан к месту проведения мероприятия будет курсировать комфортабельный автобус. "Всем гостям мероприятия будут вручены памятные значки", — пообещали в мэрии.

Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря. Медики советуют в этот период особенно внимательно следить за здоровьем, прежде всего детям и пожилым людям. На время полярной ночи в школах вводится щадящий режим — уроки сокращены, во многих школах они начинаются позже. В детских садах дошкольники получают витамины и рыбий жир.

Акция "Первый рассвет" ежегодно проводится в городе с 2007 года. В конце января мурманчане по традиции отметят один из самых любимых заполярных праздников — "Здравствуй, солнце!".

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