Путин примет участие в торжественном заседании к 295-летию прокуратуры

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Торжественное заседание с участием президента РФ Владимира Путина и руководителей Генпрокуратуры РФ, посвященное 295-летию российского надзорного ведомства, состоится в среду.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин примет участие в мероприятии, на которое будут приглашены руководители подразделений Генпрокуратуры РФ, прокуроры субъектов Федерации, а также ветераны ведомства.

Российская прокуратура была учреждена 295 лет назад — 12 января 1722 года — в соответствии с указом Петра I Правительствующему Сенату.

При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного министерства юстиции, а министр юстиции по должности стал генерал-прокурором.

Статус самостоятельного госоргана ведомство получило в декабре 1933 года согласно "Положению о Прокуратуре Союза ССР". Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван Акулов, а первым генеральным прокурором СССР впоследствии стал Константин Горшенин.

Деятельность прокуратуры всегда имела важное государственное и политическое значение. Ярким примером стало участие в Нюрнбергском процессе, который начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Главным обвинителем на Нюрнбергском процессе от СССР выступал Роман Руденко.

После распада СССР в январе 1992 года был принят новый федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". В дальнейшем в статье 129 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.

Главой Генпрокуратуры РФ с 2006 года по настоящий момент является Юрий Чайка