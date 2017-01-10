Тулеев передал звание "Народного героя Кузбасса" боксеру Вахитову

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал победителем первой региональной премии "Народный герой Кузбасса" в номинации "Личность", но передал это звание занявшему по итогам голосования второе место боксеру Артему Вахитову, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Премия "Народный герой Кузбасса" появилась в ноябре 2016 года, организатором выступил Кемеровский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития при участии областного Совета народных депутатов. Победителей определяли в трех номинациях: "Личность", "Инициатива" и "Профессионализм". Лауреаты премии получат специальный знак и по 100 тысяч рублей, а выбирали их сами жители с помощью открытого голосования в интернете и по SMS. Конкурсная комиссия подвела итоги во вторник, награждение победителей состоится в среду.

В номинации "Инициатива" победил 90-летний участник Великой Отечественной войны, почетный работник угольной промышленности Анатолий Терехов, который на протяжении последних 30 лет посещает места боевых сражений и в память о погибших однополчанах высаживает кедры (уже более 3 тысяч саженцев). В номинации "Профессионализм" лидером признали заведующего отделением детской хирургии Новокузнецкой детской клинической больницы №4 Олега Дударенко, специализирующегося на хирургии врожденных пороков (ежегодно выполняет до 60 операций новорожденным).

"По итогам открытого голосования в номинации "Личность" с большим отрывом и 73% голосов лидировал глава региона Аман Тулеев. Однако губернатор отправил заявление и попросил экспертный совет передать премию "Народный герой Кузбасса-2016" следующему за ним претенденту. Таким образом, в этой номинации победил боксер Артем Вахитов", — сказал собеседник агентства.

По данным конкурсной комиссии, Тулеев оказался единственным политическим деятелем среди участников премии и внимательно следил за ходом голосования, назвав всех претендентов "очень достойными люди". Сам губернатор считает героями всех жителей области, которые "честно и достойно трудятся, душой преданы родному краю", но признал, что для него "большая честь" стать лауреатом премии "Народный герой Кузбасса".

"Спасибо и низкий вам поклон за высочайшее доверие, которое вы мне оказали! Я это расцениваю как победу нашей команды, победу всех наших кузбассовцев. Это — убедительное свидетельство того, что все, что мы вместе с вами сделали за последние 19 лет на благо нашего любимого "Кузнецкого края", мы сделали правильно, по совести, повторяю, совместно. А ваше доверие, дорогие земляки, я оправдаю", — отметил Тулеев в своем обращении к конкурсной комиссии.