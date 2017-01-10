Кадыров заявил о предотвращении серии резонансных преступлений в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 января — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании молодых людей, готовившихся к совершению серии резонансных тяжких преступлений в республике.

"В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы", — написал Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

Глава Чечни сообщил, что среди задержанных член семьи уничтоженного в 2006 году "одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева". "На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта", — написал Кадыров по итогам совещания в Курчалоевском районе с главами и имамами населенных пунктов, командирами спецподразделений МВД по ЧР и ФСВНГ, а также участковыми инспекторами населенных пунктов.

Он отметил, что предложил министру МВД РФ по ЧР Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку, решить вопрос ответственности каждого из них.

В ходе совещания Кадыров представил нового главу Курчалойского района Али Абдулаева и его заместителя по работе с правоохранительными органами, офицера полиции Хизира Зайпулаева.