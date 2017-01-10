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Общество

Член СПЧ считает слова главы парламента Чечни злобным памфлетом

22:2910.01.2017
(обновлено: 22:38 10.01.2017)
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Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), журналист Максим Шевченко не считает высказывания спикера чеченского парламента Магомеда Даудова в соцсети угрозой главреду интернет-издания "Кавказский узел" Григорию Шведову; по его мнению, этот пост — злобный, неправильный памфлет, но поводов для реагирования правоохранителей правозащитник не видит.

Магомед Даудов. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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"Я считаю, что пост Магомеда Даудова не является угрозой, он является достаточно злобным памфлетом, неправильным. Но это не угроза, а все-таки памфлет", — сказал Шевченко РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг высказываний Даудова.

Он провёл аналогию с карикатурами: они не являются угрозой, а показывают отношение. "Представьте, допустим, на какого-то политика рисуют карикатуру, что этого политика бьют дубиной по голове… Это же не угроза, это карикатура, это показывает отношение. Здесь очень важен этот стилистический момент", — добавил Шевченко.

При этом правозащитник не считает, что в этой ситуации есть повод для реагирования правоохранителей: "Я абсолютно тут не вижу никаких поводов, если честно".

"Я вижу поводы в другом: например, суд над (корреспондентом "Кавказского узла" — ред.) Жалауди Гериевым, который осуждён несправедливо за то, чего он не делал, его в наркотиках там обвинили в Чечне. Вот это, я считаю, повод для беспокойства. А памфлет Даудова это отвлечение внимания. На это я бы вообще не реагировал, не беспокоился", — сказал член СПЧ.

Также организация Amnesty International (AI) призывает провести эффективное и беспристрастное расследование по факту угроз в адрес Шведова.

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© РИА Новости. Саид Царнаев
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"Григорий Шведов – соучредитель и главный редактор "Кавказского узла", одного из самых авторитетных информационных изданий, освещающих события на Кавказе. Само интернет-издание и его сотрудники постоянно сталкиваются с угрозами, преследованием и физическим насилием в связи с профессиональной деятельностью — в частности, в связи с репортажами о защите прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне", — сообщает AI.

"Власти России обязались гарантировать свободу выражения мнений и защищать журналистов от угроз и нападений, поскольку Россия является государством-участником Европейской конвенции о защите прав человека", — говорится в сообщении организации.

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