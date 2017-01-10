Онлайн-кинотеатр kinogb.net пожизненно заблокирован за пиратство

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. В России по иску Warner Bros. Entertainment Inc на постоянной основе заблокирован онлайн-кинотеатр kinogb.net за распространение пиратского контента, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Роскомнадзор в июне 2016 года заключил соглашение о сотрудничестве в сфере защиты авторских прав с Американской ассоциацией кинопродюсеров (Motion Picture Association), представляющей интересы голливудских мейджоров.

То не первый случай пожизненной блокировки интернет-ресурсов за распространение пиратского контента. Крупнейшим был один из популярнейших в РФ торрент-трекеров Rutracker, доступ к которому был заблокирован в начале 2016 года.

Антипиратский закон, который создал возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино- и телефильмы с нарушением авторских прав, вступил в силу 1 августа 2013 года. С 1 мая 2015 года в силу вступила новая редакция закона, по которой он распространяется на музыку, книги и софт и при систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности позволяет Роскомнадзору навсегда закрывать доступ к сайту c ворованным контентом.