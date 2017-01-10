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Общество

В Белгородской области проверят все птичники из-за вспышки птичьего гриппа

20:4510.01.2017
(обновлено: 20:47 10.01.2017)
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Исследования на наличие вирусов птичьего гриппа. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Венявский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Ветеринары Белгородской области проверят все птичники региона, чтобы не допустить вспышки птичьего гриппа, которая случилась в воронежском зоопарке, сообщила во вторник пресс-служба управления ветеринарии региона.

Вакцинация. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кондратюк
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Работники закрытого из-за птичьего гриппа зоопарка в Воронеже не заражены

"Сейчас крупными предприятиями Белгородчины ежемесячно содержатся 52 миллиона голов домашней птицы. Ещё 2 миллиона выращивается на личных подсобных хозяйствах. Это огромные цифры – почти пятая часть от всего общероссийского поголовья", — сообщает областная ветеринария. Ужесточение ветнадзора необходимо, "чтобы не допустить массовый падёж птицы и, как следствие, крупные экономические убытки".

В числе принимаемых в регионе мер – мониторинг состояния поголовья птиц в крупных птицеводческих холдингах, проверка завозимых в регион кормов и выработанной продукции птицефабрик. Совместно с охотоведами налажена работа и по мониторингу здоровья дикой птицы: охотники сообщают в управление ветеринарии о каждом подозрительном случае заболевания птицы.

"Сложившаяся в соседнем регионе ситуация заставила ужесточить меры противоэпизоотического характера. Специалисты управления будут обследовать личные подсобные хозяйства на предмет заболевания птицы. Ужесточается ветеринарный контроль на птицефабриках и продовольственных рынках", — говорится в сообщении.

Начальник управления ветеринарии Алексей Хмыров отметил, что сегодня на границе с Воронежской областью круглосуточно работают шесть ветеринарных постов.

"Они будут обращать пристальное внимание на всю ввозимую от соседей птицеводческую продукцию. Конечно, особое внимание мы уделим нашему замечательному зоопарку, так как птица там содержится в открытых вольерах", — сказал он.

Ветеринары на птичей ферме. Архивное фото
© AP Photo/ Pier Paolo Cito
Специалисты отметили угрозу новых вспышек птичьего гриппа в трех регионах

Кроме того, всем жителям региона, содержащим домашнюю птицу в личных хозяйствах, начальник управления ветеринарии порекомендовал снизить контакты своих питомцев с дикими голубями и воробьями, а также всегда содержать в закрытом помещении.

Ранее сообщалось, что с 3 по 7 января в зоопарке Воронежа погибли 35 птиц. Согласно результатам лабораторных исследований, причиной массовой гибели стал птичий грипп. В результате с 5 января зоопарк закрылся на карантин, а к концу праздников там усыпили оставшуюся в живых 141 птицу, после чего уничтожили все 176 туш пернатых.

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