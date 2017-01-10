Эпидпорог по гриппу и ОРВИ у жителей Чувашии старше 15 лет превышен на 30%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Эпидемический порог по гриппу и острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) среди жителей Чувашии, возраст которых составляет более 15 лет, превышен почти на 30%, сообщило во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

"Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше — на 29,6%, в остальных группах заболеваемость не превышала эпидемические пороги", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на первой неделе текущего года в Чувашии зарегистрированы 4,5 тысячи тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости превысил среднемноголетний уровень в 1,8 раза. Среди заболевших 57% составили дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 196 больных ОРВИ (неделей ранее — 280 человек), из них 83,2% — дети до 14 лет (163 ребенка).