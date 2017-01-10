Омбудсмены России и Украины готовят визит к заключенным в двух странах

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Уполномоченная Верховной радой Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что работает со своей российской коллегой Татьяной Москальковой над организацией очередного визита к заключенным в двух странах.

Ранее Лутковская и Москалькова совершили совместный визит в Симферопольское и Николаевское СИЗО. После этого Лутковская заявила, что договорилась с Москальковой о взаимодействии в организации регулярных визитов к заключенным в двух странах.

"Осознавая необходимость в проведении постоянного мониторинга соблюдения прав граждан на территории соседнего государства, руководствуясь исключительно принципом верховенства права, мы продолжаем работать над организацией следующего визита, как и в предыдущий раз, на условиях взаимности", — цитирует во вторник слова Лутковской ее пресс-служба.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБ Украины заманили российских контрактников Максима Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В августе ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек.

В октябре 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум членам украинской правоэкстремистской организации УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, участвовавшим в чеченской войне на стороне сепаратистов, — 22,5 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Как сообщал СК РФ, Карпюка и Клыха причисляют к банде, состоящей из "членов националистической организации УНА-УНСО". По версии следствия, в конце 1994 — начале 1995 года они воевали в Чечне против российских федеральных сил.