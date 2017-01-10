Омбудсмены России и Украины готовят визит к заключенным в двух странах

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Уполномоченная Верховной радой Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что работает со своей российской коллегой Татьяной Москальковой над организацией очередного визита к заключенным в двух странах.
Ранее Лутковская и Москалькова совершили совместный визит в Симферопольское и Николаевское СИЗО. После этого Лутковская заявила, что договорилась с Москальковой о взаимодействии в организации регулярных визитов к заключенным в двух странах.
"Осознавая необходимость в проведении постоянного мониторинга соблюдения прав граждан на территории соседнего государства, руководствуясь исключительно принципом верховенства права, мы продолжаем работать над организацией следующего визита, как и в предыдущий раз, на условиях взаимности", — цитирует во вторник слова Лутковской ее пресс-служба.
ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В августе ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек.