"Нелегалов.Нет" включили в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Свердловская организация "Нелегалов.Нет" пополнила реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает во вторник пресс-служба Минюста России.

"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 10.01.2017 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Свердловская областная общественная организация содействия легальной миграции "Нелегалов.Нет", — сообщает ведомство.

Факт соответствия организации признакам иностранного агента установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки.

В ноябре 2012 года закон обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека.