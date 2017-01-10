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Общество

Курение нужно сделать неприличным, считает вице-спикер Совфеда

13:5210.01.2017
22013
Сигарета на фоне черепа. Архивное фото
© Fotolia/ stokkete

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Развитие антитабачного законодательства необходимо, чтобы сделать курение неприличным не только в общественных местах, заявила РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Знак Курение запрещено на столике в кафе. Архивное фото
© Fotolia/ jhk2303
Антитабачная концепция расширяет список мест с запретом на курение

В понедельник глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о мерах, предусмотренных антитабачной концепцией до 2022 года. Министерство предлагает ввести полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках, во всех видах общественного транспорта и в личном транспорте в присутствии детей. Кроме того, родившиеся после 2015 года на протяжении всей своей жизни не смогут приобрести табачные изделия.

"Развитие антитабачного законодательства необходимо. Мы видим, что результаты действия первых документов (Концепции, принятой в 2010 году и Федерального закона, принятого в 2013-м) позитивны. Удалось почти втрое снизить распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет. Сегодня не только невозможно, но и неприлично курить, например, в автобусе или в фойе театра. Невежливым и неприличным считается закурить в присутствии другого человека, не спросив у него предварительно на это разрешения. Но необходимо идти дальше и добиться того, чтобы курение в принципе стало неприличным", — сказала Карелова.

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По ее словам, для этого нужно, чтобы антитабачная концепция была насыщена не только взвешенными и рациональными запретительными, но в первую очередь воспитательными и пропагандистскими мерами. Вице-спикер СФ подчеркнула, что когда документ поступит в Совет Федерации, к его обсуждению привлекут экспертов из самых разных областей.

"Я, к сожалению, пока лишь по СМИ знакома с отдельными тезисами новой антитабачной Концепции. Поэтому обсуждать ее считаю преждевременным. Вместе с тем, хотела бы обратить внимание на то, что проект документа — это пока лишь проект. Когда речь идет о правилах, которые могут быть установлены для населения, их прежде следует широко обсудить и учесть разные точки зрения. Насколько я понимаю, именно это и делает сегодня Министерство здравоохранения", — отметила Карелова.

Она также предположила, что включение в концепцию тезиса о пожизненном запрете продажи сигарет детям, родившимся после 2015 года, спорный, но эффективный ход для привлечения внимания к документу, который должен пройти широкое общественное обсуждение.

"Не сомневаюсь, что всем одинаково важно здоровье всех детей, вне зависимости от года их рождения", — заключила сенатор.

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