Большинству родственников жертв крушения Ту-154 уже выплатили компенсации
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинству родственников погибших при крушении Ту-154 в Черном море выплачены пособия и компенсации, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.
"Выплаты носят заявительный характер, членам семей погибших оказана вся необходимая помощь в подготовке документов. Большинство заявителей уже получают все причитающиеся им пособия и компенсации. Данная работа налажена и находится на постоянном контроле", — приводит слова Вуколова пресс-служба Роструда.
По словам главы ведомства, Роструд также готов рассмотреть потребности каждой семьи в дополнительном трудоустройстве, помощи с устройством в детские сады, обучением и другие виды социальной помощи.
25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.