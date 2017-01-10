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Общество

Большинству родственников жертв крушения Ту-154 уже выплатили компенсации

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (537)
13:4910.01.2017
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Женщина зажигает свечу в память о жертвах крушения самолета ТУ-154 в Сочи. Архивное фото
© AFP 2016/ Vasily Maximo

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинству родственников погибших при крушении Ту-154 в Черном море выплачены пособия и компенсации, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Большой театр устроит благотворительный концерт в память о жертвах Ту-154
"Выплаты носят заявительный характер, членам семей погибших оказана вся необходимая помощь в подготовке документов. Большинство заявителей уже получают все причитающиеся им пособия и компенсации. Данная работа налажена и находится на постоянном контроле", — приводит слова Вуколова пресс-служба Роструда.

По словам главы ведомства, Роструд также готов рассмотреть потребности каждой семьи в дополнительном трудоустройстве, помощи с устройством в детские сады, обучением и другие виды социальной помощи.

25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Мужчина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Lkaymin
    Как советскую газету читаю. Мать погибшего на борту Антона Губанкова не получила даже телефонного звонка с соболезнованиями!!!! Это как?? "Помогают с заполнением бумаг" Очнитесь!! Вы живете в зазеркалье! Даже о том, что останки нашли узнали из газет, которые попрежнему не рекомендуется читать заобедом. О какой помощи идет речь???
    19:12
    10.01.2017
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