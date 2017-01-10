Большинству родственников жертв крушения Ту-154 уже выплатили компенсации

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинству родственников погибших при крушении Ту-154 в Черном море выплачены пособия и компенсации, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

"Выплаты носят заявительный характер, членам семей погибших оказана вся необходимая помощь в подготовке документов. Большинство заявителей уже получают все причитающиеся им пособия и компенсации. Данная работа налажена и находится на постоянном контроле", — приводит слова Вуколова пресс-служба Роструда.

По словам главы ведомства, Роструд также готов рассмотреть потребности каждой семьи в дополнительном трудоустройстве, помощи с устройством в детские сады, обучением и другие виды социальной помощи.

25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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