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Общество

ВЦИОМ и "Валдай" хотят провести опрос о готовности разных стран к будущему

Тема:
"Общественные мнения" (46)
13:2810.01.2017
(обновлено: 19:26 19.01.2017)
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Планшет. Архивное фото
© Fotolia/ iconimage

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Международный дискуссионный клуб "Валдай" планируют к лету нынешнего года завершить первый опрос среди экспертов о готовности различных государств и наций к будущему, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В пятницу в рамках Гайдаровского форума будут представлены промежуточные результаты проекта "Индекс готовности к будущему". Это исследование о роли мировых держав в возможных сценариях будущего проводится совместно ВЦИОМ и Валдайским клубом. В нем страны оцениваются по десяти критериям, показывающим, насколько они соответствуют вероятным задачам и вызовам завтрашнего дня.

"В ближайшее время мы объявим набор в Международную экспертную панель, членам которой предстоит регулярно давать оценки того, насколько различные государства и нации готовы к будущему. Набор будет открытым, панель – международной. Ее основу составят эксперты Международного клуба "Валдай". Организацией опросов и анализом полученных данных займутся специалисты ВЦИОМ. Первый опрос планируется завершить к лету 2017 года", — сообщил Федоров.

Социологи и эксперты в этом проекте решили "измерять не сегодняшнюю силу и могущество государств и наций, а потенциал их приспособления к тем революционным изменениям в технологиях, коммуникациях, социальной организации жизни и экономических силах, которые происходят прямо сейчас и, очевидно, будут только усиливаться", пояснил гендиректор ВЦИОМ.

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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • O9132511
    Богатство определяет будущее, а бедность - настоящее, как выглядит настоящее, таким будет и будущее... Награбил, заграбастал, привлёк, запасся больше всех, значит и лучше всех подготовился, и совершенно не важно о ком или о чём идет речь (страна, общество, нация, личность), важно понимать, что есть "богатство" (знания, финансы, возможности), а что есть "бедность" (отсутствие знаний, финансов, возможностей).
    13:50
    10.01.2017
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