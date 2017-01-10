ВЦИОМ и "Валдай" хотят провести опрос о готовности разных стран к будущему

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Международный дискуссионный клуб "Валдай" планируют к лету нынешнего года завершить первый опрос среди экспертов о готовности различных государств и наций к будущему, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В пятницу в рамках Гайдаровского форума будут представлены промежуточные результаты проекта "Индекс готовности к будущему". Это исследование о роли мировых держав в возможных сценариях будущего проводится совместно ВЦИОМ и Валдайским клубом. В нем страны оцениваются по десяти критериям, показывающим, насколько они соответствуют вероятным задачам и вызовам завтрашнего дня.

"В ближайшее время мы объявим набор в Международную экспертную панель, членам которой предстоит регулярно давать оценки того, насколько различные государства и нации готовы к будущему. Набор будет открытым, панель – международной. Ее основу составят эксперты Международного клуба "Валдай". Организацией опросов и анализом полученных данных займутся специалисты ВЦИОМ. Первый опрос планируется завершить к лету 2017 года", — сообщил Федоров.

Социологи и эксперты в этом проекте решили "измерять не сегодняшнюю силу и могущество государств и наций, а потенциал их приспособления к тем революционным изменениям в технологиях, коммуникациях, социальной организации жизни и экономических силах, которые происходят прямо сейчас и, очевидно, будут только усиливаться", пояснил гендиректор ВЦИОМ.