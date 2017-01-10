Путин обсудит с ректором МГУ проблемы науки и высшего образования

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит проблемы науки и высшего образования на встрече с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Из публичной части рабочего графика президента сегодня будет его встреча с ректором МГУ Виктором Садовничим. В целом президент концентрируется в эти дни на проблемах и науки, и образовательных процессов, и высшей школы, тем более, такой научный центр, как Московский университет", — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что в течение дня появится соответствующая информация об этой встрече.

"Далее график состоит из рабочих встреч, которые носят такой рабочий, рутинный, непубличный характер", — добавил Песков, говоря о графике президента на вторник.