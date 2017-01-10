В Кремле оценили проект Минюста о взыскании с должника единственного жилья

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение Минюста о взыскании с должника единственного жилья подлежит детальной проработке, предстоит собрать мнения многих ведомств, в Кремле пока нет определенной позиции по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Минюст выступил с инициативой, позволяющей забрать у должника единственное жилье в счет погашения долгов, однако данная мера затронет только тех, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности. Решение о таком взыскании принимает суд, устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

"Это тоже одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит собрать мнения многих ведомств, многих сторон по этому вопросу, поэтому пока говорить о том, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно", — сказал Песков журналистам, комментируя предложение Минюста.