Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" заработают по прежнему графику

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Площадки московского фестиваля "Путешествие в Рождество" вновь заработают по своему обычному графику с 10 января после отступления аномальных морозов, сообщает официальный портал столичной мэрии.

"В Центральном округе площадки будут открыты с 11.00 до 21.00 в будние дни и с 10.00 до 22.00 по выходным. В остальных округах посетителей фестиваля ждут с 11.00 до 19.00 в будние дни и с 10.00 до 19.00 в выходные", — говорится в сообщении.

Ранее окружные площадки московского фестиваля "Путешествие в Рождество" закрылись на время морозов, а центральные работали по сокращенному графику.

Из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов. Потепление придет Москву со вторника.