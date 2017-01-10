Специалисты отметили угрозу новых вспышек птичьего гриппа в трех регионах

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор констатирует осложнение ситуации по гриппу птиц и отмечает, что максимальная угроза возникновения новых очагов в России сохраняется на территориях Крымского, Южного и Северокавказского округов, сообщается на сайте ведомства во вторник.
В России вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце прошлого года вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.
В понедельник сообщалось, что крупнейший производитель индейки в РФ компания "Евродон" полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце прошлого года был введен карантин из-за птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц. По словам представителя компании, общий объем убытков "Евродона" от этих мероприятий составит не менее 1 миллиарда рублей.
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