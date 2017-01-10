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Общество

Сенатор об идее лишать должника единственного жилья: нужно знать меру

12:0310.01.2017
(обновлено: 12:04 10.01.2017)
5163013
Екатерина Лахова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение Минюста о взыскании с должника единственного жилья нужно проработать, ведомство само должно приобретать жилплощадь меньшего размера, считает член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Екатерина Лахова.

Судебный пристав. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Корнев
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Минюст пояснил предложение о взыскании у должника единственного жилья
Ранее Минюст выступил с инициативой, позволяющей забрать у должника единственное жилье в счет погашения долгов, однако данная мера затронет только тех, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности. Решение о таком взыскании принимает суд, устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

"Конечно, нужно смотреть предлагаемый законопроект, нужно знать меру",- сказала Лахова РИА Новости во вторник.

Глава комитета Госдумы по гражданскому уголовному арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Эксперт прокомментировал идею забирать единственное жилье у должников
Она полагает, что если человек живет один в трехкомнатной квартире и ведет нездоровый образ жизни, погряз в долгах, с этим должен разбираться суд. Однако ведомство "должно на себя взять функцию по приобретению нового жилья для должника, иначе мы можем расплодить бомжей", добавила она.

Сенатор призвала не торопиться с введением новых правил, отметив, что законодателям нужно "посмотреть, как поступать в каждом конкретном случае".

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Общество
Обсуждение
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • alex.more.1962
    Сенаторов наплодили выше крыши и не то чтобы толку от них нет, а вреда от них много!
    12:09
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • trmruslan
    Госпожа Лахова , такой закон смотреть НЕ нужно!!!
    Совесть потеряли уже??
    К людям лицом повернитесь!!
    Почему бы не принять закон о том, что если процентная ставка по кредиту больше чем в 3 раза чем официальный уровень инфляции, Банк платит в бюджет 50% от своей прибыли , Вы с кажете что "я не в себе"
    А я вам говорю что "не в себе" инициаторы закона.
    Человек должен цветные Фантики покупательскую способность которых НЕ гарантирует государство, при этом государство инициирует закон по которому будут забирать жилье!!!
    Даже кровная месть предпологает кровь за кровь.
    А у вас все изощренней, должен цветную бумагу, а заберут крышу над головой!
    Когда Сбербанк произведет ПОЛНУЮ компенсацию по вкладам 30 летней давности, или все забыли как 10.000 (цена авто) в один день превратились в 100руб ( за продуктами сходить).
    Наше государство переодически списывает долги из политических соображении!
    Почему бы не списать что-то для своего народа.
    95% нынешних миллионеров, в том числе Банкиров имели 20-25 лет назад креминальный "стартовый капитал" там отмутили тут сперли....
    Нет слов одни эмоции ...
    12:38
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • alex.more.1962
    Сенаторов наплодили выше крыши и не то чтобы толку от них нет, а вреда от них много!
    12:09
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • trmruslan в ответ пользователю alex.more.1962(показатьскрыть)
    alex.more.1962, тут как ни крути ... Либо толку нет- либо вреда много !!!
    12:22
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • trmruslan
    Госпожа Лахова , такой закон смотреть НЕ нужно!!!
    Совесть потеряли уже??
    К людям лицом повернитесь!!
    Почему бы не принять закон о том, что если процентная ставка по кредиту больше чем в 3 раза чем официальный уровень инфляции, Банк платит в бюджет 50% от своей прибыли , Вы с кажете что "я не в себе"
    А я вам говорю что "не в себе" инициаторы закона.
    Человек должен цветные Фантики покупательскую способность которых НЕ гарантирует государство, при этом государство инициирует закон по которому будут забирать жилье!!!
    Даже кровная месть предпологает кровь за кровь.
    А у вас все изощренней, должен цветную бумагу, а заберут крышу над головой!
    Когда Сбербанк произведет ПОЛНУЮ компенсацию по вкладам 30 летней давности, или все забыли как 10.000 (цена авто) в один день превратились в 100руб ( за продуктами сходить).
    Наше государство переодически списывает долги из политических соображении!
    Почему бы не списать что-то для своего народа.
    95% нынешних миллионеров, в том числе Банкиров имели 20-25 лет назад креминальный "стартовый капитал" там отмутили тут сперли....
    Нет слов одни эмоции ...
    12:38
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван Русский
    Разве же Путин со своими дружками олигархами знает меру разграбления собственного народа? их уже ничего не остановит...
    13:33
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Lelya Egik
    Все идет к тому ,что бездомных будет больше. Чиновники только этого и ждут, чтоб на халяву своих родственников обеспечить жильем.
    14:38
    10.01.2017
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