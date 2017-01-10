Сенатор об идее лишать должника единственного жилья: нужно знать меру

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение Минюста о взыскании с должника единственного жилья нужно проработать, ведомство само должно приобретать жилплощадь меньшего размера, считает член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Екатерина Лахова.

Ранее Минюст выступил с инициативой , позволяющей забрать у должника единственное жилье в счет погашения долгов, однако данная мера затронет только тех, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности. Решение о таком взыскании принимает суд, устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

"Конечно, нужно смотреть предлагаемый законопроект, нужно знать меру",- сказала Лахова РИА Новости во вторник.

Она полагает, что если человек живет один в трехкомнатной квартире и ведет нездоровый образ жизни, погряз в долгах, с этим должен разбираться суд. Однако ведомство "должно на себя взять функцию по приобретению нового жилья для должника, иначе мы можем расплодить бомжей", добавила она.

Сенатор призвала не торопиться с введением новых правил, отметив, что законодателям нужно "посмотреть, как поступать в каждом конкретном случае".