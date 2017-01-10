Эксперт прокомментировал идею забирать единственное жилье у должников

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Законопроект Минюста России об отмене запрета взыскания единственного жилья должника без больших проблем не реализовать, к нему есть множество вопросов, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Здесь, конечно, вопросов очень много, но можно решать, детально все прописав… Безусловно, концептуально отбирать и оставлять без жилья людей нельзя, оставлять бомжами… Здесь будут большие проблемы в реализации", — сказал Крашенинников.
"Это было решение Конституционного суда, уже достаточно давнее, в соответствии с которым нужно смотреть и оставлять жилье по нормативам. Как они будут смотреть, соблюдаются нормативы или нет, — это, конечно, технически, но очень тяжелый вопрос. Вопрос с точки зрения технической, кто будет им это другое жилье предоставлять, которое будет соответствовать нормативам 18 квадратных метров в Москве", — добавил председатель.