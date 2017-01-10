В московских "Сокольниках" впервые появится ледовый конструктор

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ледовый конструктор впервые заработает в Москве в парке "Сокольники" в субботу, 14 января; все желающие смогут создать собственный городок из ледяных блоков, а затем разукрасить каждый из них акриловой краской, сообщается на портале столичной мэрии во вторник.
Как уточнил художественный руководитель парка Андрей Копосов, конструктор для детей и взрослых будет работать в январе и начале февраля по выходным.
Рядом с ледовым конструктором детей будут развлекать аниматоры в костюмах. Они подскажут гостям, как строить из ледяных фигур, а также помогут их разукрасить.
"В будние дни ледовый конструктор будут убирать с площадки и хранить под навесом, чтобы детали не деформировались под воздействием погодных условий. Потрескавшиеся элементы заменят новыми", — отметил Копосов.