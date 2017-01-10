На красной ветке московского метро завершили восстановительные работы

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Московский метрополитен провел восстановительные работы после инцидента с пассажиром, произошедшего во вторник утром на Сокольнической линии, из-за чего были увеличены интервалы движения поездов, говорится в сообщении столичной подземки в микроблоге в Twitter.

С 11:00. Сокольническая линия. Движение поездов в графике и осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 января 2017 г.

Ранее следственное управление СК России по Москве сообщало, что сбой на Сокольнической ветке московского метрополитена произошел из-за обнаружения в перегоне травмированного мужчины.

"10:59 Сокольническая линия. Были увеличены интервалы движения поездов на участке от станции Сокольники до станции Бульвар Рокоссовского. Интервалы движения были увеличены в связи с восстановительными работами после утреннего инцидента с пассажиром", - сообщает московское метро.

Отмечается, что с 11.00 движение поездов на Сокольнической линии осуществляется штатно.