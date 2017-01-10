Опрос показал отношение россиян к получению звездами гражданства России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне считают, что иностранцы принимают гражданство РФ, чтобы не платить большие налоги на Западе (22%) или из-за любви к российской культуре (15%); более половины опрошенных (51%) заявили о необходимости давать гражданство, в первую очередь, ученым и преподавателям, гласят данные опроса ВЦИОМ.

Кроме того, довольно популярными причинами, по которым, по мнению опрошенных, иностранцы принимают российское гражданство стали "высокий авторитет России, стабильность" (14%), "политические разногласия" (11%), "в России жизнь лучше" (7%) и "хотят привлечь внимание к себе" (7%).

Опрошенные отметили, что в первую очередь необходимо предоставлять российское гражданство ученым и преподавателям (51%), квалифицированным специалистам (37%), спортсменам (16%), предпринимателям и инвесторам (16%), деятелям культуры и искусства (10%). Кроме того, 10% респондентов заявили, что необходимо давать гражданство всем желающим, вне зависимости от сферы их деятельности. В то же время 6% опрошенных выступают за прекращение предоставления российского гражданства иностранцам вообще.

В целом, почти половина россиян (49%) положительно относятся к предоставлению гражданства РФ иностранным спортсменам и деятелям искусства, безразличны к этому вопросу 34% респондентов, а 15% сообщили об отрицательном отношении к данному факту.

В 2013 году гражданином РФ стал француз Жерар Депардье, а в минувшем году российский паспорт получил американский актер Стивен Сигал. Его примеру может последовать итальянка Орнелла Мути, которая, по данным СМИ, собирается переехать в Москву. Также в 2016 году российское гражданство получили главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба и несколько известных спортсменов, в том числе футболисты Роман Нойштедтер и Марио Фернандес. Российский паспорт получил и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, который в этом году уже принял участие в выборах в Госдуму.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов, которые обладают телефонными номерами, задействованными на территории РФ. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Обо всех известных иностранцах, получивших российское гражданство, читайте в справке РИА Новости>>