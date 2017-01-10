Путин поручил местным властям отремонтировать дорогу в Серебрянку

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги в село Серебрянка в эксплуатационное состояние, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение", — говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента РФ.

Доклад необходимо представить в срок до 1 июня 2017 года.

О проблемах села Серебрянка рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги. Президент пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села. Департамент информационной политики губернатора региона в пятницу заявил, что проблемы села Серебрянка решаются.