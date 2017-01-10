Посольство Ирана в России открывает книгу памяти после кончины Рафсанджани

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Посольство Ирана в РФ во вторник открывает книгу памяти в связи с кончиной экс-президента Исламской Республики Али Акбара Хашеми Рафсанджани, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Политик скончался в воскресенье в возрасте 82 лет в больнице, куда был направлен после сердечного приступа.

"В связи с кончиной Великого Аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани флаг посольства Ирана в Российской Федерации приспущен в дань уважения его выдающейся личности. Посольство, выразив соболезнования в связи с этой большой утратой Верховному Лидеру и соотечественникам, проживающим в Москве, во вторник и среду — 10 и 11 января — открывает книгу памяти для того, чтобы российские власти, сотрудники посольств и дипломатические представительства могли оставить свои записи. Также посольство и другие органы Исламской Республики Иран в Москве проведут панихиду в связи его кончиной", — говорится в сообщении.