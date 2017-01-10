В Забайкалье учителям перечислили задержанную декабрьскую зарплату

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Минфин Забайкальского края перечислил средства для выплаты декабрьской зарплаты учителям, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Региональный минфин перечислил средства для выплаты зарплаты за декабрь работникам муниципальных учреждений образования. …Направлена субвенция в размере 530 миллионов рублей", — указывается в сообщении ведомства.

По информации краевого минфина, власти направили 195 миллионов рублей для погашения задолженности по социальным выплатам льготникам. Глава региона Наталья Жданова поручила минобразования края проконтролировать оперативность получения средств.

В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой. В декабре педагоги получили аванс в размере от 8 до 25% декабрьской зарплаты.

Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработных плат учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.