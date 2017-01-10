В Хабаровском крае группы МЧС готовы помочь водителям во время снегопада

ХАБАРОВСК, 10 янв – РИА Новости. Оперативные группы МЧС созданы в районах на севере Хабаровского края, где в среду и четверг прогнозируются сильные снегопады и метель, одна из групп выехала на дежурство на трассу "Селихино – Николаевск" в Ульчском районе, сообщает ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что 11 и 12 января в пяти районах на севере Хабаровского края ожидаются сильные снегопады и усиление ветра до 28 метров в секунду. Возможно возникновение ЧС на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта.

"ГУМЧС России по Хабаровскому краю, его структурные подразделения и территориальные органы РСЧС переведены в режим повышенной готовности. На трассу "Селихино – Николаевск" в Ульчский район отправлена оперативная группа сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, которые будут нести круглосуточное дежурство на сложных участках дорог", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у спасателей имеется специальное оборудование, а также мобильный пункт обогрева, который будет развернут для оказания помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.

Отмечается, что в районах, попадающих под действие циклона, сформированы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, которые будут контролировать обстановку и, в случае необходимости, готовы прийти на помощь.

Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости на время действия циклона отказаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если отказаться от поездки невозможно, то, отправляясь в путь, необходимо иметь запас продуктов, воды, топлива, тёплых вещей, спички, заряженный мобильный телефон, а также соблюдать основные правила безопасности.

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