В Приморье одобрили более тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше тысячи жителей Приморья в ближайшее время получат "дальневосточные гектары", сообщает администрация края.

Как сообщила заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Ирина Михеева, на сегодняшний день в Приморье подано около 9 тысяч заявок. Более тысячи жителей Приморского края уже в ближайшее время получат дальневосточные гектары.

"На рассмотрении сейчас находятся 400 договоров, 258 – на регистрации, 500 договоров уже зарегистрированы. В целом, в день мы обрабатываем по 10-12 заявок от граждан. Большинство, конечно, предпочитает обращаться за землей через федеральную информационную систему, на бумаге подано всего 129 заявлений", – отметила Михеева.

Она сообщила, что, по прогнозам, именно Приморье на третьем этапе реализации закона, когда получить участок сможет любой россиянин, станет лидером по количеству желающих. Большой популярностью пользуется территория Владивостокской агломерации – Надеждинский и Шкотовский районы. По-прежнему популярны Ханкайский и Хасанский муниципальные образования. "Для того, чтобы работа велась бесперебойно, мы планируем увеличить количество сотрудников, которые будут заниматься обработкой заявлений", – сообщила она.

Глава Приморья Владимир Миклушевский отметил, что в закон о дальневосточном гектаре необходимо внести ряд поправок, которые упростят и ускорят работу по обработке и утверждению заявок на дальневосточный гектар. "В ближайшее время мы намерены направить эти предложения Юрию Трутневу", – сказал губернатор.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Все жители Дальнего Востока с 1 октября могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.